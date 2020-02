Fiorentina-Milan, pagelle e tabellino del match valido per la 25a giornata di Serie A.

PRIMO TEMPO – Avvio equilibrato al Franchi, squadre rispettose e ben messe in campo. Ma alla lunga è il Milan a uscire più fuori, e infatti sono del Diavolo le due grandi occasioni dei primi 45 minuti. Prima con Ante Rebic che spreca clamorosamente al 16esimo, poi con Zlatan Ibrahimovic che vede ingiustamente annullarsi la perla dell’1-0.

SECONDO TEMPO –

Fiorentina-Milan: tabellino e pagelle

Marcatori:

Ammoniti: 11′ Bennacer, 23′ Calhanoglu

Espulsi:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6, Pezzella 6, Caceres 6; Lirola 6, Duncan 6, Pulgar 6, Castrovilli 6.5, Dalbert 6; Chiesa 6, Vlahovic 6. All. Iachini

Milan (4-2-3-1): Donnarumma 5.5.; Conti 6, Gabbia 6, Romagnoli 6.5, Theo Hernandez 5.5; Kessie 6, Bennacer 6; Castillejo 6.5, Calhanoglu 6, Rebic 5.5; Ibrahimovic 6.5. All. Pioli

Fiorentina-Milan, le pagelle dei rossoneri

Donnarumma 5.5: parata semplice al 12esimo su turo centrale di Milenkovic, ma che rischio su Chiesa quando quasi si fa soffiare palla su rinvio pochi secondi più tardi.

Conti 6: preciso in fase difensiva, quando può si propone anche in modo interessante.

Gabbia 6: non si lascia intimorire dalla prima assoluta in trasferta. Approccio positivo e di grande concentrazione.

Romagnoli 6.5: subito attento e autoritario, guida la retroguardia da leader assoluto e tiene a bada Chiesa e Vlahovic con le buone e con le cattive.

Theo Hernandez 5.5: avvio un po’ timido e compassato, poche sgroppate e qualche errore di troppo.

Kessie 6: stasera soprattutto, contro un avversario di grande corsa e intensità, deve farsi sentire e l’ha fatto bene in quest’avvio.

Bennacer 6: parte bene, grintoso e determinato. Non imposta da subito ma corre e non demorde. Peccato per il giallo prematuro.

Castillejo 6.5: inserimento insidioso dopo cinque minuti, poi pennella perfettamente per Rebic al 16esimo. Peccato che Rebic non l’abbia buttata dentro. Dal suo lato poi partono diversi spunti interessanti.

Calhanoglu 6: approccio di qualità. Si sacrifica inevitabilmente con un giallo inevitabile al 23esimo. Può crescere ancora ma il suo apporto si sente.

Rebic 5.5: l’occasione della rivincita arriva già al 16esimo minuto, ma spreca clamorosamente forse ingannato anche dal presunto fuorigioco.

Ibrahimovic 6.5: non coinvolto tantissimo all’avvio, poi decide di fare tutto da solo dopo mezz’ora con un’azione personale straordinaria ma il Var annulla tutto.

Pioli 6: ormai il suo Milan ha metabolizzato alla grande questo nuovo 4-2-3-1. Ordine e intelligenza, è mancata solo un po’ di cattiveria offensiva in quest’avvio.

