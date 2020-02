Fiorentina-Milan, probabili formazioni: Calhanoglu c’è, nuova chance per Gabbia

Probabili formazioni Fiorentina-Milan: Hakan Calhanoglu recupera e sarà in campo dal 1′ minuto nell’oramai consolidato 4-2-3-1. In difesa toccherà di nuovo a Matteo Gabbia dopo l’esordio di lunedì.

Fiorentina-Milan, banco di prova importante stasera per gli uomini di Stefano Pioli. Reduce dalla vittoria di misura contro il Torino, il Diavolo farà visita a una viola rinata per mostrare il vero livello di maturità raggiunto in questo neo 2020.

La formazione della Fiorentina

Classico 3-5-2 per i toscani di Giuseppe Iachini. Con Bartlomiej Dragowski tra i pali, il terzetto difensivo vedrà Nikola Milenkovic, German Pezzella e Martin Caceres.

Pol Lirola agirà invece in mediana sulla fascia destra, con Alfred Duncan, Erick Pulgar, Gaetano Castrovilli al centro e Dalbert Henrique sulla corsia sinistra. In attacco confermato il tandem composto da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

La possibile formazione della Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

La formazione del Milan

Ancora 4-2-3-1 per Stefano Pioli. Con Gianluigi Donnarumma in porta, la retroguardia vedrà di nuovo Matteo Gabbia accanto ad Alessio Romagnoli causa il forfait di Simon Kjaer e le condizioni non ottimali di Mateo Musacchio. Sulla destra dovrebbe rientrare Andrea Conti, mentre sull’out mancino agirà l’inamovibile Theo Hernandez.

A centrocampo spazio all’oramai collaudata coppia composta da Frank Kessie e Ismael Bennacer, con l’onnipresente Samuel Castillejo a destra, il ritrovato Hakan Calhanoglu sulla trequarti e il neo bomber Anter Rebic sulla sinistra. Agiranno tutti alle spalle dello stacanovista Zlatan Ibrahimovic, il quale, ovviamente, sarà presente anche stasera dal primo minuto.

La probabile formazione del Milan: Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

