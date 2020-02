Theo Hernandez, sfogo su Instagram dopo Fiorentina-Milan

Theo Hernandez non ci sta e si sfoga su Instagram. Il giocatore del Milan, pochi minuti fa, ha pubblicato nelle Stories il seguente post.

Chiaramente Theo fa riferimento all’episodio chiave di Fiorentina-Milan, cioè il fallo di Romagnoli su Cutrone che ha provocato il rigore per i viola, poi realizzato da Pulgar. Ci sono davvero tanti dubbi sulla decisione dell’arbitro Calvarese, che ha fischiato senza mai andare a rivedere l’episodio al VAR. Dalle immagini si vede in maniera evidente che Romagnoli tocca prima il pallone, anche se lievemente.

Poi dopo prende anche Cutrone che inevitabilmente cade. Un fallo che non esiste ma non per Calvarese, che nel curriculum ha già diversi errori contro il Milan. Pioli e Maldini si sono lamentati nel post-partita, ma evidenziando anche gli errori della squadra. Adesso è arrivato anche il post di Theo che sottolinea il malumore presente nello spogliatoio rossonero. Un rigore che lascia ancora davvero molto perplessi.