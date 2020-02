Primavera, Milan-Spal 3-1: campionato vinto, rossoneri promossi

Il Milan Primavera torna in Primavera 1 con ben quattro giornate di anticipo. La squadra di Federico Giunti oggi ha vinto anche contro un’ottima Spal con il risultato di 3-1. Un successo che sancisce la promozione diretta dei rossoneri in “Serie A” e molto prima della fine del campionato.

I giovani rossoneri al 18′ erano già in vantaggio con la rete di Colombo, bravo e fortunato per il dribbling e il tiro deviato. Passano pochi minuti e, al 22′, è già raddoppio: Olzer riceve da Tonin e, in scivolata, mette dentro il gol del 2-0 che, di fatto, chiude la partita. Poco prima della fine del primo tempo arriva anche il gol del 3-0: come nella seconda rete, Tonin sfonda sulla fascia sinistra e mette al centro, stavolta c’è Sala a raccogliere e a segnare.

La Spal prova a riaprire la partita al 65′ con una rete di Babbi, entrato da pochi minuti. Gli emiliani provano ad impensierire la difesa rossonera, che forse ha mollato la presa troppo presto. I ragazzi di Giunti però riescono a gestire la situazione a portare a casa una vittoria che significa promozione. Complimenti a questo gruppo che, dopo la deludente retrocessione dello scorso anno, torna subito in Primavera 1 grazie ad un campionato fantastico.