Coronavirus, il premier Conte: “Valutiamo rinvio prossima giornata”

L’allarme Coronavirus ha fermato anche lo sport in Italia. Ieri sera, poco dopo Fiorentina-Milan, è arrivata la decisione del premier Conte di rinviare tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e in Veneto. Stamattina la scelta di rimandare anche Torino-Parma.

C’è il forte rischio anche l’intera prossima giornata di Serie A possa non giocarsi. Intervenuto ai microfoni di LA7, Conte ha spiegato che c’è questa possibilità: “Adesso non so dire se continueremo con le stesse misure. Monitoreremo l’evoluzione del contagio. Non credo che potremo allentare nel giro di qualche giorno“. Il Milan la prossima settimana giocherà contro il Genoa a San Siro alle 12:30. Possibile che la partita verrà rinviata.

Intanto c’è anche la forte possibilità che Inter–Ludogorets di giovedì, ritorno dei sedicesimi di Europa League, si giocherà al Giuseppe Meazza a porta chiuse. Si attende l’ufficialità dalla UEFA che spinge ovviamente per far giocare la partita. Mercoledì la Juventus gioca a Lione e non a Torino. Martedì invece il Barcellona è atteso a Napoli e i tifosi spagnoli sono preoccupati dalla situazione.