Disastro Calvarese, il Milan protesta con Nicchi

L’arbitraggio contro la Fiorentina, non è andato giù al mondo Milan che vuole far sentire la propria voce anche davanti al presidente degli arbitri Nicchi.

Non va giù il pareggio di ieri sera contro la Fiorentina. Il Milan ha fatto sentire la propria voce al termine del match del Franchi con Paolo Maldini, che ha manifestato tutta la sua perplessità per il rigore assegnato ai Viola per un presunto fallo di Romagnoli ai danni di Patrick Cutrone.

Nel mirino è finita così la direzione arbitrale di Calvarese, che nel primo tempo aveva annullato un gol fantastico di Zlatan Ibrahimovic. La rabbia dei tifosi – scatenati sui social – stenta a placarsi, non riuscendo a capire come sia stato possibile assegnare quel penalty alla Fiorentina.

Della stessa idea è il Milan, che dopo le lamentele in tv, vuole vederci chiaro e stando a quanto riportato da ‘Repubblica.it’, farà sentire la propria voce anche davanti al presidente degli arbitri Nicchi.