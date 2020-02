Record per il difensore rossonero Matteo Gabbia. Il talento milanista è il più giovane italiano titolare di questo campionato di A.

Ieri è stato il giorno del debutto da titolare in Serie A per Matteo Gabbia. Il centrale del Milan è stato scelto dal 1′ minuto per la sfida contro la Fiorentina.

Gabbia non ha sfigurato. Come sottolineato dalle varie pagelle pubblicate dai quotidiani sportivi, il classe ’99 ha giocato con attenzione senza commettere errori grossolani.

Sulla falsa riga del suo esordio assoluto, durante Milan-Torino di lunedì scorso, Gabbia ha mostrato attenzione e maturità. Non era facile limitare un attaccante rapido e di grande qualità come il fiorentino Vlahovic.

Il portale di numeri e statistiche Opta Sport ha anche individuato un record stagionale proprio detenuto da Gabbia. Il centrale rossonero è divenuto ieri il difensore italiano più giovane a disputare una gara di campionato da titolare.

1 – Matteo #Gabbia (nato il 21/10/1999) è il più giovane difensore italiano 🇮🇹 a giocare un match da titolare in questo campionato. Leone. #FiorentinaMilan pic.twitter.com/Xj00HKed3J — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 22, 2020

Nato il 21 ottobre 1999, Gabbia ha effettuato il suo esordio in A dal 1′ minuto esattamente all’età di 20 anni e quattro mesi. Un unicum almeno in questa stagione sportiva. Un segnale per il Milan, che continua nella politica del lancio di giovani talenti provenienti dal proprio settore giovanile.

LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS, A RISCHIO MILAN-GENOA?