Coronavirus, il Ministro Spadafora: “Sì a partite a porte chiuse”

Milan–Genoa si giocherà a porte chiuse, adesso è ufficiale. Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha rilasciato poco fa un’intervista al TG 2 in cui ha confermato questa disposizione. Ma non solo la gara di San Siro: anche altre partite, tutte in nord Italia, si disputeranno senza pubblico.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal Ministro sull’argomento: “Ci sono già provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima. Inizialmente erano per Lombardia, Veneto e Piemonte, ora abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. Resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse. Il provvedimento non è stato esteso al resto d’Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi“.

Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter, per il momento, si giocheranno a porte chiuse. Per quanto riguarda le altre sono in corso valutazioni. Molto dipenderà da cosa succederà da qui ai prossimi giorni in tema Coronavirus. Il provvedimento delle partite a porte chiuse potrebbe estendersi anche alla Serie B. La Serie A di certo non può permettersi di rinviare altre partite.

Intanto il Milan, tramite il proprio sito, nel pomeriggio ha fatto sapere che provvederà al rimborso dei biglietti per la partita contro il Genoa. Per tutte le istruzioni, CLICCA QUI.