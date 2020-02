Coppa Italia Femminile, Fiorentina-Milan: partita rinviata, è ufficiale

Fiorentina-Milan, valevole per i Quarti di ritorno di Coppa Italia femminile, è stata rinviata a data da destinarsi. Si tratta del secondo match posticipato

Altro match rinviato nel calcio femminile per via dell’emergenza Coronavirus. Come comunicato dal Milan, attraverso i propri canali ufficiali, il match di Coppa Italia, che avrebbe dovuto vedere opposte la squadra di Ganz alla Fiorentina, non si disputerà come da programma. La FIGC femminile – si legge – ha disposto il rinvio della gara valida per i Quarti di ritorno, a data da destinarsi.

E’ il secondo match tra Milan e Fiorentina che viene rinviato, dopo quello di campionato. Il match di andata era terminato 2-1 per i Viola.

⚠ #FiorentinaMilan, #CoppaItaliaFemminile ⚠

The Women’s FIGC has called off the quarter-final return match

La @FIGCfemminile ha disposto il rinvio della gara valida per i Quarti di ritorno, a data da destinarsi — AC Milan (@acmilan) February 25, 2020

LEGGI ANCHE: MILAN-GENOA, KJAER OUT: BALLOTTAGGIO GABBIA-MUSACCHIO