Milan-Genoa, Kjaer out: ballottaggio Gabbia-Musacchio

Simon Kjaer non ci sarà contro il Genoa. A sostituire il difensore sarà uno tra Matteo Gabbia e Mateo Musacchio, con l’italiano attualmente in vantaggio per affiancare Romagnoli.

Simon Kjaer non ci sarà nemmeno contro il Genoa. Il difensore danese, infortunatosi contro il Torino, sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato, che vedrà il Milan impegnato contro i rossoblu allo stadio San Siro alle ore 12.30. L’ex giocatore dell’Atalanta – come riporta ‘Sky Sport’ – anche oggi ha svolto un lavoro differenziato. Una defezione che non preoccupa più di tanto l’ambiente rossonero: sia Mateo Musacchio che Matteo Gabbia, infatti, sono abili e arruolabili per la partita valevole per la 26a giornata di Serie A.

A cinque giorni dal match è difficile dare per certo il calciatore che affiancherà Alessio Romagnoli, ovviamente sicuro del posto: la buona prestazione del giovane italiano classe ’99 contro la Fiorentina, lascia pensare che sarà lui a scendere in campo dal primo minuto insieme al capitano ma non si può ancora escludere dal ballottaggio l’argentino.

Per Stefano Pioli la scelta del centrale sembra essere l’unico vero dubbio di formazione; l’altro è legato a Gigio Donnarumma, che sta facendo di tutto per recuperare dai problemi alla caviglia accusati contro la Fiorentina. Se non dovesse farcela è pronto Begovic.

