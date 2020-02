Classifica marcatori Milan, Rebic stacca Theo Hernandez

Ante Rebic è il nuovo cannoniere del Milan. Con il gol alla Fiorentina – il settimo – il croato si è portato da solo in testa, staccando Theo Hernandez.

Un 2020 da incorniciare per Ante Rebic. L’attaccante croato, vero oggetto misterioso per un intero girone di andata, è diventato l’uomo in più del Milan di Stefano Pioli. Anche contro la Fiorentina, nonostante una prova non proprio esaltante, ci ha messo lo zampino, realizzando il gol del momentaneo vantaggio. Per l’ex Eintracht si tratta del settimo gol stagionale e arriva dopo la doppietta all’Udinese e le reti contro Brescia, Inter, Juventus e Torino.

Rebic, in una stagione non proprio fortunata per gli attaccanti del Milan, è così diventato il nuovo capocannoniere della squadra, staccando Theo Hernandez fermo a sei centri.

Il terzino francese è così avanti a Piatek, che ha lasciato la 9 con un bottino di soli 5 gol. Stesso numero di reti anche per Hakan Calhanoglu; due in meno, invece, per Bonaventura e Zlatan Ibrahimovic. Chiudono la classifica marcatori del Milan Leao (2 gol) e Castillejo, Kessie e Suso (un solo gol).

7 gol: Rebic

6 gol: Theo Hernandez

5 gol: Calhanoglu

3 gol: Bonaventura

2 gol: Leao

1 gol: Castillejo, Kessie, Suso.

