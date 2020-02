ANSA – Milan-Genoa in chiaro, Rai dà disponibilità

Milan-Genoa che si disputerà a porte chiuse potrebbe essere trasmessa in chiaro sulla Tv Nazionale: la Rai – come riporta l’Ansa – ne ha fatto richiesta alla Lega Calcio

Milan-Genoa sarà una delle partite che domenica si giocherà a porte chiuse per via del Coronavirus. La partita, valevole per la 26a giornata di Serie A e in programma alle 12.30, si disputerà a San Siro senza pubblico e per venire incontro alle persone che non potranno recarsi allo stadio potrebbe essere trasmessa in chiaro sulla Rai. L’emittente televisiva italiana – come si legge sull’Ansa – ha manifestato alla Lega Calcio la propria disponibilità: “Lo facciamo – si legge – a tutela dell’interesse pubblico alla massima diffusione delle stesse gare considerando che i canali RAI sono fruibili dal 99, 87 % della popolazione italiana”.

Per quanto riguarda il big match della 26esima giornata, Juventus-Inter, si va invece verso la visione su Tv8, canale in chiaro della piattaforma di Sky.

Buone notizie in arrivo dunque per tutti i tifosi che saranno costretti a rimanere a casa.

