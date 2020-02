Donnarumma risponde agli auguri: “Grazie per avermi supportato”

Gianluigi Donnarumma ha ringraziato i tantissimi auguri di compleanno ricevuti sui social, sia dai tifosi che dai suoi ex compagni.

Oggi Gianluigi Donnarumma compie 21 anni. Un compleanno vissuto ancora da idolo rossonero, come ormai consuetudine dal 2015, anno del suo esordio in prima squadra.

Donnarumma ha ricevuto moltissimi auguri di compleanno. Il portiere del Milan ha ricevuto gli elogi sia dai tifosi rossoneri (e non solo), sia da compagni e colleghi del calcio italiano.

Gigio ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per ringraziare le numerose manifestazioni d’affetto nei suoi confronti: “Grazie a tutti, alla mia famiglia, i miei amici e i miei fan, per i momenti splendidi condivisi e per il supporto in questi anni”.