Costacurta provoca Nedved: “Ti ricordi la Champions del 2003?” | VIDEO

Questa sera la Juventus ha giocato l’andata degli ottavi di Champions League contro il Lione. La squadra di Maurizio Sarri ha perso 1-0 e ha giocato una pessima partita. Un episodio interessante è accaduto però prima della partita negli studi di Sky Sport. Protagonisti Alessandro Costacurta e Pavel Nedved.

Durante l’intervista al dirigente della Juve, Billy, leggenda del Milan, ha rivolto una domanda al ceco in riferimento alla Champions League del 2003, vinta dai rossoneri dopo aver battuto proprio la Vecchia Signora in finale. Quella partita Nedved non la giocò perché squalificato. Costacurta ricorda: “Noi esultammo come un gol alla notizia”. Il dirigente bianconero non ha risposto e Ilaria D’Amico, conduttrice del pre partita su Sky, ha subito cambiato discorso.

Una vera e propria “provocazione” quella di Billy. Che, a sua volta, saltò la finale di Coppa dei Campioni ad Atene nel 1994 contro il Barcellona (partita vinta dal Milan per 4-0 con Paolo Maldini e Filippo Galli centrali). Per questo motivo Costacurta ha ricordato questo episodio a Nedved. Che, a quanto pare, non l’ha presa benissimo. Infatti il ceco non ha voluto rispondere e in studio tutti sembravano colti di sorpresa dalla domanda dell’ex difensore del Milan.