Sky – Donnarumma, probabile forfait per Milan-Genoa. Migliora Biglia

Gianluigi Donnarumma potrebbe non essere convocato per Milan-Genoa. Invece Lucas Biglia fa progressi e può recuperare. Sarà assente Simon Kjaer nuovamente in difesa.

Stefano Pioli non sa ancora se avrà Gianluigi Donnarumma a disposizione per Milan-Genoa di domenica. Il portiere rossonero si è infortunato contro la Fiorentina e la sua presenza è in dubbio.

Come riportato da Sky Sport, oggi Gigio ha svolto solo terapie per la caviglia colpita da un pestone di Federico Chiesa a Firenze. La sensazione è che non riuscirà a recuperare dall’infortunio, ma si attendono i prossimi giorni per avere ulteriori notizie. Nel caso in cui non ce la facesse, Donnarumma verrebbe sostituito da Asmir Begovic tra i pali.

Il Milan non vuole forzare i tempi di recupero, anche perché la squadra affronterà la Juventus in Coppa Italia la prossima settimana. Dunque, per preservare Gigio, la soluzione più saggia potrebbe essere quella di lasciarlo a riposo e di schierare titolare l’esperto Begovic. Bisogna evitare rischi.

Ancora out Simon Kjaer e Rade Krunic, oltre a Leo Duarte. Il danese dovrebbe recuperare nel giro di 10 giorni, scrive Sky Sport. Notizie positive da Lucas Biglia, che oggi a Milanello ha sostenuto i test atletici con il gruppo e che potrebbe essere convocato per Milan-Genoa. Il rientro dell’ex Lazio consentirebbe a Stefano Pioli di disporre di un’alternativa in più a centrocampo. Ci sono solamente Franck Kessie e Ismael Bennacer come interni, oltre al giovane Marco Brescianini che finora non ha mai giocato.

