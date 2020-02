Zaracho dice sì al Milan: il Racing Avellaneda fissa il prezzo

Matias Zaracho è attratto dalla possibilità di un trasferimento al Milan, che lo sta valutando come possibile colpo di calciomercato per l’estate prossima.

Da qualche mese si parla dell’interesse del Milan per Matias Zaracho, fantasista del Racing Avellaneda che gli osservatori stanno seguendo da tempo. Un talento classe 1998 che nella prossima sessione estiva del calciomercato potrebbe approdare in Europa.

Già nella finestra di gennaio erano emersi rumors su sondaggi concreti da parte del club rossonero, che però non ha affondato il colpo. L’acquisto di questo giocatore richieste un investimento non inferiore a 20 milioni di euro e pertanto non era pensabile che la dirigenza sostenesse tale spesa nel mercato invernale.

Calciomercato Milan, Zaracho sogna la maglia rossonera

Oggi Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, nella sua rubrica per calciomercato.com conferma che Zaracho è più di un’idea per il Milan. È un calciatore giovane, di qualità e duttile tatticamente (sa giocare anche da trequartista e da esterno). La società rossonera ha già avuto modo di incontrare più volte il suo agente Augustin Jimenez.

Il fantasista argentino ha voglia di mettersi alla prova in Europa, anche se è molto legato al Racing Avellaneda. Ma c’è già il suo via libera al trasferimento al Milan, qualora i club riuscissero a trovare un accordo economico. Molto dipenderà anche dalla permanenza nel management sportivo rossonero degli attuali dirigenti.

Per quanto riguarda il costo dell’operazione, il Racing Avellaneda chiede 25 milioni. Una cifra trattabile. Il Milan parte da una base di circa 15 milioni. Su Zaracho si stanno muovendo anche altre squadre, soprattutto in Spagna. Il ragazzo ha fatto sapere che vestirebbe molto volentieri al maglia rossonera, però il suo desiderio non basta.

