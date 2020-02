Test atletici a Milanello. Donnarumma continua le terapie

Le ultime da Milanello sull’infortunio di Donnarumma. La squadra ha fatto i test atletici

Il Milan continua a lavorare a Milanello per preparare la partita di domenica contro il Genoa. Che, ricordiamo, si giocherà a porte chiuse. C’è anche la possibilità che verrà trasmessa in chiaro: Rai ha dato disponibilità e anche Sky sembra aver aperto a questa opzione.

Intanto i rossoneri si allenano. Stefano Pioli deve fare i conti con diversi casi “spinosi”, in particolare gli infortuni. Gianluigi Donnarumma è a lavoro per smaltire il problema alla caviglia accusato in Fiorentina–Milan. Il portiere, che ieri ha compiuto 21 anni, è stato costretto ad uscire. Ora spera di rientrare per la partita contro il Genoa ma chiaramente lo staff milanista non vuole rischiare.

A Milanello la squadra oggi ha sostenuto test atletici mentre Donnarumma, come riportato da Sky Sport, ha proseguito con le terapie per recuperare. In questi giorni non si è mai allenato in gruppo. Ecco perché Pioli potrebbe decidere di non rischiarlo e di far giocare Asmir Begovic, che ha risposto brillamentemente presente a Firenze con una serie di parate importanti.

Per Milan-Genoa è lui il favorito per prendere il posto fra i pali. Donnarumma vuole esserci ma la società e lo staff non vogliono complicare la situazione. Giocherà soiltanto se avrà smaltito del tutto l’infortunio. Con Begovic il Milan può dormire sonni tranquilli.