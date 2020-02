Ibrahimovic carico per Milan-Genoa: “Prendetemi” – FOTO

Zlatan Ibrahimovic è molto determinato in vista di Milan-Genoa, prossima partita del campionato di Serie A 2019/2020 che la squadra di Stefano Pioli affronterà in un San Siro senza pubblico.

Il Milan vuole riprendersi dal deludente pareggio di Firenze contro la Fiorentina. Domenica affronterà il Genoa a San Siro con un clima particolare, dato che lo stadio sarà senza tifosi.

La squadra di Stefano Pioli dovrà tornare a vincere per continuare a credere nell’obiettivo Europa League. Arrivare in Champions è complicatissimo, servirebbe un’impresa per recuperare 9 punti sull’Atalanta quarta. Battere i rossoblu di Davide Nicola è molto importante, anche per poter arrivare positivamente al match di Coppa Italia contro la Juventus.

Zlatan Ibrahimovic è uno dei giocatori ai quali il Milan si affida maggiormente per tornare a conquistare 3 punti. Oggi su Twitter ha pubblicato un post con il seguente messaggio: “Prendetemi“. Nella foto allegata c’è lui che corre durante l’allenamento odierno a Milanello. Il 38enne centravanti svedese è carico in vista del match contro il Genoa, squadra che occupa il terzultimo posto nella classifica del campionato Serie A 2019/2020.