Milan Primavera, i 10 gol più belli dei ragazzi rossoneri – VIDEO

Il Milan ha vinto il campionato Primavera 2 guadagnandosi la promozione matematica con quattro giornate di anticipo. I rossoneri si sono dimostrati superiori alle squadre avversarie, meritando questo trionfo.

Mister Federico Giunti è stato confermato anche per la prossima stagione, quando i giovani Diavoli dovranno dimostrarsi all’altezza del campionato Primavera 1. Sicuramente ci saranno dei cambiamenti. Qualche giocatore non farà più parte del gruppo, mentre dei nuovi arriveranno. Alcuni promossi dalla squadra Under 18 e altri verranno acquistati per rinforzare l’organico.

Il club rossonero oggi ha pubblicato il video con i 10 gol più belli segnati dal Milan Primavera nella stagione 2019/2020. Ci sono alcune prodezze veramente notevoli da parte dei rossoneri guidati da Giunti.

