Sportmediaset – Milan, Ibrahimovic verso il sì al rinnovo

Calciomercato Milan | Ibrahimovic sembra pronto a rinnovare con i rossoneri per un’altra stagione. Le ultime sul suo futuro.

Uno dei crucci in vista della prossima stagione in casa Milan riguarda il destino di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese deve ancora capire cosa farà da grande.

Il contratto che ha siglato a gennaio scorso prevede un accordo fino al 30 giugno prossimo. In più è stata inserita l’opzione per un rinnovo automatico di 12 mesi in caso di accesso alla prossima Champions League.

Una condizione molto difficile per il Milan odierno, ma nonostante ciò filtra ottimismo per la permanenza di Ibra, almeno secondo le ultime indiscrezioni segnalate da Sportmediaset.

Ibrahimovic è pronto a restare e sposare il progetto Milan anche nella stagione 2020-2021. Manca ancora l’accordo con lui e con l’agente Mino Raiola, ma sembra che si vada su una strada positiva.

Il Milan ha tutto l’interesse a blindare Ibrahimovic. In primis per la qualità tecnica e la leadership ancora esorbitanti, nonostante i 38 anni compiuti. Inoltre avere Ibra in rosa farebbe da elemento di ‘appeal‘ per molti calciatori internazionali.

Basti pensare che Ante Rebic, attuale partner in attacco di Ibrahimovic nel Milan, ha fatto sapere di essere pronto a restare (anche a titolo definitivo) a patto di giocare anche l’anno prossimo con il campione svedese.

