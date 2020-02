Infortunio Donnarumma: Gigio si allena ancora a parte

Le ultimissime news da Milanello sulle condizioni di Gianluigi Donnarumma. Il portiere sempre in dubbio per il match di domenica.

Gianluigi Donnarumma si allena ancora a parte. Il portiere classe ’99 del Milan non sembra essere al meglio in vista dei prossimi impegni.

L’infortunio muscolare subito a Firenze non sarebbe superato del tutto, nonostante non si sia trattato di qualcosa di grave. Donnarumma anche oggi, nell’allenamento di Milanello, ha svolto un lavoro personalizzato senza accelerare tempi e ritmi.

Le notizie che arrivano dal quartier generale del Milan in vista della sfida al Genoa sono chiare. Si scalda così Asmir Begovic, secondo portiere rossonero che ha già disputato un ottimo spezzone d’esordio contro la Fiorentina.

Debutto dal 1′ in Serie A per Begovic, che dopo le ottime esperienze in Premier League punta ad imporsi da numero uno maturo anche in Italia.

Pochi gli altri dubbi di formazione di Stefano Pioli, che potrebbe concedere un turno di riposo a gente come Conti, Musacchio e Calhanoglu, tutti recuperabili al top della forma per Juventus-Milan di mercoledì 4 marzo, semifinale di ritorno di Coppa Italia.

