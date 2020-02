Il Monza di Berlusconi e Galliani sul New York Times

Silvio Berlusconi ed il progetto Monza citati anche oltreoceano, addirittura dal New York Times che ha parlato del nuovo sogno del Cavaliere.

La scalata al calcio che conta del Monza finisce addirittura sulle colonne del New York Times.

L’arcinoto quotidiano statunitense ha dedicato uno spazio al nuovo progetto calcistico di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Ovvero i due personaggi che per 30 anni hanno guidato il Milan e portato i rossoneri nell’élite del calcio mondiale.

C’è molta curiosità anche all’estero dunque sul tentativo del Monza di scalare le classifiche e ritrovarsi a giocare su grandi palcoscenici. L’ambizione di Berlusconi, che all’estero è conosciuto anche per la sua esperienza politica italiana, sarebbe quella di sfidare il ‘suo’ Milan a San Siro con la nuova creatura brianzola.

Un’idea nata quasi due anni fa, con Berlusconi e Galliani decisi ad investire nel Monza. Un club storico, quello lombardo, che però non ha mai raggiunto la promozione in Serie A. Al massimo, tra fine anni ’90 e inizio 2000, ha disputato diverse stagioni in B.

Un reportage, quello del NYT, che ha raccolto le parole degli attuali protagonisti del Monza, come il tecnico ex Milan Christian Brocchi o il direttore sportivo Filippo Antonelli. Ma anche Adriano Galliani, l’amministratore delegato che è un vero e proprio fedelissimo del ‘Cavaliere’, fin dai tempi della primissima avventura nel calcio milanese.

