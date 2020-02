Theo Hernandez | Il Milan respingerà tutte le offerte

Theo Hernandez non si muoverà da Milanello. Questa la volontà del suo attuale club, che non vuole affatto perdere il giocatore.

Se c’è un calciatore del Milan 2019-2020 su cui i tifosi rossoneri scommetterebbero ciecamente anche in futuro, quello è Theo Hernandez.

Il terzino francese è la grande rivelazione del campionato. Un vero e proprio fulmine di guerra per la squadra milanista, un terzino che sa cavarsela in entrambe le situazioni, anche se in attacco dà il meglio di sé.

Cinque reti stagionali, tanta corsa e grinta da vendere. Con un solo obiettivo per il Milan: trattenerlo e blindarlo, così da mantenere Theo in rosa a lungo termine.

L’ex Real Madrid è stato pagato 20 milioni di euro dal Milan, su indicazione certa di Paolo Maldini. Ma oggi il suo valore si è almeno triplicato. Difficile trovare in Europa un difensore esterno giovane (classe 1997) che abbia le stesse qualità e caratteristiche tecnico-strutturali.

Possibile che la prossima estate il Milan riceva sondaggi e manifestazioni di interesse per Theo Hernandez da diversi club internazionali. Ma l’input societario è chiaro: il francese non si tocca, a qualsiasi cifra, anche a costo di far saltare una plusvalenza.

Il Milan deve ripartire con un nuovo progetto tecnico puntando proprio sui gioielli come Hernandez. E magari anche dai leader carismatici come Ibrahimovic e Romagnoli.

