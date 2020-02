Dalla Scozia: Milan, osservatori a Braga per Barisic

Calciomercato Milan | Il terzino croato Borna Barisic è tornato nel mirino dei rossoneri. Osservatori inviati per visionarlo.

Il Milan continua a monitorare uno dei migliori talenti del campionato scozzese.

Secondo quanto riporta il quotidiano The Scotsman, il Milan avrebbe inviato alcuni osservatori per visionare da vicino Borna Barisic. Si tratta di un terzino sinistro croato che gioca nei Rangers di Glasgow.

I talent-scout del Milan si sarebbero recati mercoledì sera a Braga, in Portogallo, per vedere dal vivo Barisic durante il match tra la squadra lusitana e i Rangers.

Il nome di Barisic era già stato accostato al Milan nel mese di gennaio, quando i rossoneri stavano sondando il terreno per un nuovo terzino mancino, dopo l’addio certo di Ricardo Rodriguez.

Ora il suo profilo sembra tornato di moda. Ma il Milan è in buona compagnia: anche la Roma avrebbe mandato a Braga alcuni emissari per visionare il terzino croato, scatenando così una sorta di duello tutto italiano sul mercato proprio per Barisic.

Il portale Transfermarkt.it valuta Barisic intorno ai 3 milioni di euro. Ma i Rangers sparano alto e chiedono almeno 10 milioni per il cartellino del classe ’92 cresciuto nelle giovanili dell’Osijek.

