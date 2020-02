Coppa Italia, Juventus-Milan a porte chiuse: ipotesi probabile

Si parla dell’ipotesi di disputare il match tra Juventus e Milan, semifinale di Coppa Italia, a porte chiuse mercoledì prossimo.

Anche la Coppa Italia potrebbe essere soggetta a cambiamenti strutturali, per colpa del Coronavirus e dei provvedimenti per evitare contagi.

Juventus-Milan, semifinale di ritorno della coppa nazionale, potrebbe seriamente disputarsi a porte chiuse. L’ipotesi è ampiamente probabile, soprattutto dopo l’ufficialità delle quattro gare senza pubblico che si giocheranno nel prossimo weekend, tra cui Juve-Inter e Milan-Genoa.

A breve la FIGC deciderà se sarà il caso di chiudere le porte dell’Allianz Stadium anche per il match del 4 marzo. Secondo il Corriere dello Sport la linea comune per il calcio italiano è quella di evitare rischi inutili.

Oggi intanto è in programma un vertice in via Allegri tra il presidente della FIGC Gabriele Gravina e i rappresentanti delle componenti federali. Si deciderà se proseguire con certi provvedimenti per evitare lo spargersi del Coronavirus negli stadi.

Non è da escludere che possano essere stabilite gare a porte chiuse nelle zone a rischio anche per la giornata successiva di Serie A, quella che si disputerà tra il 7 e l’8 marzo prossimi.

LEGGI ANCHE: KJAER PROVA IL RECUPERO