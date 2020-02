Stefano Pioli domani non sosterrà la consueta conferenza stampa alla vigilia di Milan-Genoa. Il club rossonero ha emesso un comunicato ufficiale per spiegare il motivo.

«In ottemperanza alle misure adottate da governo e Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus, AC Milan comunica che domani, sabato 29 febbraio, non si terrà la conferenza stampa del tecnico Stefano Pioli. In alternativa, Milan TV realizzerà alle ore 12.00 un’intervista con l’allenatore del Milan che sarà trasmessa in diretta sulla nostra App e sul canale tematico rossonero».

Anche se il mister non parlerà in sala stampa di fronte ai giornalisti, comunque rilascerà delle dichiarazioni al canale ufficiale Milan TV. I tifosi avranno l’opportunità di seguire le parole di Pioli a partire dalle ore 12.

La causa della saltata conferenza è l’ormai noto Coronavirus, particolarmente diffuso in Lombardia e che ha bloccato diverse attività in questi giorni. Il match di San Siro contro il Genoa, ad esempio, dovrà essere disputato a porte chiuse. Pure il mondo dello sport è stato condizionato da questa vicenda recente.

