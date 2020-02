Milan News | Con Pioli si corre quanto l’Atalanta

Milan News, i rossoneri corrono quanto l’Atalanta. Ecco i dati resi noti da Tuttosport

“Quanto si corre con Pioli“, è il titolo dell’edizione odierna di Tuttosport. In questa stagione abbiamo visto due Milan: quello di Marco Giampaolo, lento e con poche idee, a quello di Stefano Pioli, più rapido e verticale.

L’attuale allenatore rossonero ha trovato la svolta con il passaggio al 4-4-2 e l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Che, in un modo o nell’altro, ha dato un’impronta importante a tutto il gruppo. Nonostante l’età. Ma su un aspetto invece c’è tutta la mano di Pioli: la corsa. Come sottolinea proprio Tuttosport di oggi, il Diavolo percorre a partita una media di 108,27 km, poco inferiore a quella della super Atalanta di Gasperini.

Ibrahimovic è fra quelli che corre di più, a sorpresa. Poi ci sono Castillejo, Bennacer, Kessie, Rebic, Calhanoglu, Theo Hernandez e Conti che macinano chilometri. Il problema però non è quanto si corre ma come. E la differenza con l’Atalanta, nonostante sia lieve, è proprio questa: gli orobici lo fanno con qualità e nel modo giusto, il Milan va spesso a vuoto e inutilmente.

Sono tante infatti le ripartenze della squadra di Pioli ma non tutte vengono a portate a buon termine. Bisognerebbe migliorare la qualità della corsa e la finalizzazione. In ogni caso la squadra rossonera corre, e lo fa davvero tanto, ma questo purtroppo non basta.

