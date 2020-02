Calciomercato Milan | De Paul, contatti avviati: emissari a Udine

Calciomercato Milan, piace De Paul dell’Udinese. Emissari lo seguiranno in Udinese-Fiorentina e ci sono già contatti con l’entourage. I friulani hanno già fissato il prezzo (ed è molto alto).

Il Milan continua a seguire con molto interesse Rodrigo De Paul. L’argentino sta completando il suo processo di consacrazione all’Udinese. Adesso, dopo diversi anni in Italia, è pronto per il grande salto. D’altronde è un titolare della Nazionale argentina.

Il Diavolo ci pensa già dalla scorsa estate. Potrebbe riprovarci nella prossima sessione ma non è semplice. Prima di tutto bisogna capire chi sarà l’allenatore e, soprattutto, quale sarà il progetto tecnico. In ogni caso De Paul è un giocatore interessante e merita le attenzioni del Milan. Che, stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, resta vigile e lo visiona da vicino.

Il #Milan resta vigile su Rodrigo #DePaul per l’estate. L’argentino piace molto e verrà visionato nuovamente sabato in Udinese-Fiorentina. Dialoghi già avviati con l’entourage del centrocampista. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 27, 2020

De Paul, la richiesta dell’Udinese

Secondo il giornalista, infatti, l’argentino piace davvero tanto al Diavolo. Tanto che emissari lo seguiranno da vicino anche in Udinese-Fiorentina, gara in programma in questo week-end (come Milan-Genoa, a porte chiuse). Maldini e Boban hanno avviato già da tempo i contatti con l’entourage di De Paul ma con l’Udinese non c’è ancora una trattativa. I friulani però hanno le idee chiare sul prezzo.

Milan argentino

La richiesta dei bianconeri è di 30-35 milioni di euro. Una cifra molto alta ma non impossibile per il Milan. Che in estate dovrà fare una campagna acquisti importante. Sono previste anche delle cessioni ed è probabile che con quelle sarà possibile sbloccare le entrate. De Paul potrebbe far parte di un Diavolo tutto argentino insieme a Matias Zaracho, centrocampista del Racing che piace tantissimo ai rossoneri. Il ragazzo, paragonato a Marek Hamsik per caratteristiche, è già stato trattato da Maldini e Boban nel mese di gennaio, ma gli argentini si sono opposti alla cessione.

In estate invece potranno fare ben poco. Zaracho è un giocatore importante ed è destinato ad una carriera europea. Lui, insieme a De Paul, potrebbero trasformare il Milan e dargli un’impronta più di qualità. Zaracho è una mezzala pura, De Paul è un trequartista che sa giocare in tutte le zone d’attacco. Due giocatori davvero molto interessanti ma per acquistarli servirà un importante esborso economico.

