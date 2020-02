Calciomercato Milan | Occhi su Zaracho, Barisic e Longstaff | Video

La sessione estiva del calciomercato aprirà i battenti solamente a luglio, ma il Milan sta già valutando alcuni giocatori che potranno fare parte del progetto futuro. Tra questi c’è Matias Zaracho, 21enne fantasista argentino che milita nel Racing Avellaneda e ha una valutazione da circa 25 milioni di euro. Scout rossoneri presenti nel match di Europa League tra Braga e Glasgow Rangers per visionare Borna Barisic, terzino sinistro croato che potrebbe fare da vice Theo Hernandez. E dall’Inghilterra arrivano conferme sull’interesse del Milan per Matthew Longstaff, centrocampista classe 2000 il cui contratto con il Newcastle United scade a giugno 2020 e dunque può essere tesserato a parametro zero.

