Juventus-Milan, Donnarumma ci sarà: la conferma di Pioli

Il portiere rossonero, Donnarumma, oggi torna ad allenarsi in gruppo: l’annuncio di Stefano Pioli che fa felice i tifosi, in vista della sfida alla Juventus

Gianluigi Donnarumma sarà quasi certamente al suo posto mercoledì sera nella sfida contro la Juventus, valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il portiere è reduce da una settimana di lavoro personalizzato per via un problema alla caviglia, che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo contro la Fiorentina. Una sostituzione forza che ha permesso al mondo Milan e ai suoi tifosi di conoscere meglio Begovic. Il portiere esperto, arrivato nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, si è fatto trovare pronto, rispondendo subito presente con due belle parate, contro i Viola, su Federico Chiesa e Martin Caceres.

Senza rinvio, sarebbe toccato ancora a Begovic difendere i pali rossoneri. In casa Milan, infatti, non c’era alcuna intenzione di rischiare Gigio. Lo spostamento al 13 maggio, del match contro il Genoa, ha dunque cambiato le carte in tavola, facendo perdere un’occasione all’esperto portiere di mettersi nuovamente in mostra. A Torino – come ha lasciato intendere Pioli, intervenuto ai microfono di Milan Tv – ci sarà Gianluigi Donnarumma: “Sta meglio, oggi si allena con la squadra, per mercoledì c’è qualche possibilità in più”.

Il Milan sembrava, inoltre, pronto a far riposare alcuni suoi elementi in vista della partita di mercoledì: si era fatta avanti l’ipotesi di un turno di stop per Calhanoglu e Conti. ‘Turno di stop’ forzato che osserveranno, così come il resto dei compagni di squadra.

