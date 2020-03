Milan femminile, Valentina Giacinti bacia la maglia | FOTO

Valentina Giacinti e il Milan un amore che continua: l’attaccante dei rossoneri bacia lo stemma della maglia sul proprio profilo ufficiale di Instagram

E’ vivo l’amore per il Milan da parte di Valentina Giacinti. L’attaccante numero nove e capitano della squadra femminile di Maurizio Ganz, a quota nove reti in campionato, ha voluto postare sulla propria pagina Instagram ufficiale una foto che la immortala mentre bacia lo stemma del club rossonero. Una foto che ovviamente ha fatto piacere ai tantissimi tifosi del Milan che hanno così riempito di commenti e like il post.

Visualizza questo post su Instagram Buona domenica ❤️🖤 #sempremilan #acmilan #rossoneri #forzamilan Un post condiviso da Valentina Giacinti (@valentinagiacinti) in data: 1 Mar 2020 alle ore 2:45 PST

