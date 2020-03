Coppa Italia, arbitro Rocchi per la semifinale Juventus-Milan

L’arbitro Gianluca Rocchi dirigerà la partita Juventus-Milan di Coppa Italia. Invece per l’altra semifinale Napoli-Inter è stato designato Daniele Doveri.

L’AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le gare valide per le Semifinali di ritorno della Coppa Italia 2019/20.

Gianluca Rocchi è l’arbitro scelto per Juventus-Milan, mentre Daniele Doveri è stato designato per Napoli-Inter. Di seguito le designazioni complete per le due partite che si disputano questa settimane.

JUVENTUS – MILAN Mercoledì 04/03 h. 20.45

ROCCHI

MONDIN – GALETTO

IV: MASSA

VAR: AURELIANO

AVAR: ALASSIO

NAPOLI – INTER Giovedì 05/03 h. 20.45

DOVERI

DEL GIOVANE – CECCONI

IV: MARIANI

VAR: IRRATI

AVAR: GIALLATINI

