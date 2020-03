Milan-Genoa rinviata, tifoso dal Cile beffato: il bel gesto di Calabria

Un tifoso rossonero proveniente dal Cile del sud non ha potuto assistere a Milan-Genoa a causa del Coronavirus. Davide Calabria ha compiuto un bel gesto nei suoi confronti.

La diffusione del Coronavirus sta condizionando anche il mondo del calcio e più partite sono state rinviate. Tra queste Milan-Genoa, prevista per l’ultima domenica alle ore 12:30.

Il club rossonero ha previsto il rimborso dei biglietti per i tifosi, ma non sono comunque mancati dei disagi per coloro che venivano lontano e avevano prenotato tutto per la trasferta. Ha fatto “rumore” il caso di un tifoso cileno arrivato dalla Patagonia per guardare Milan-Genoa e che è stato beffato da quanto successo in questi giorni. David Mora Cvitanic viene da Punta Arenas, profondo sud del Cile, e ha fatto 13.300 chilometri per vedere la sua squadra del cuore.

Davide Calabria su Twitter ha scritto un messaggio a questo ragazzo, David: «Ciao David, La tua storia è pazzesca e merita un pensiero da parte mia, domani ti farò avere una mia maglia autografata. Un piccolo gesto che spero ti faccia piacere, nell’attesa un giorno di poterti avere ospite a Milanello. Forza Milan».

From the Chilean Patagonia I traveled more 13,300km to see you my @acmilan

, I will not have the joy of supporting you from the mythical San Siro. but the love is great, it brought me from the southern lands of the world to here #ForzaMilan pic.twitter.com/nW1WCxZwG4

— David Mora Cvitanic (@DavMoraCvitanic) February 29, 2020