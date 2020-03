Milan-Genoa e Lecce-Milan | Arriva la decisione della Lega

Si va verso lo slittamento delle giornate di Serie A. Al termine del consiglio straordinario di Lega, le parti hanno trovato la soluzione per le gare rinviate nello scorso week-end, fra cui anche Milan-Genoa che avrebbe dovuto giocarsi domenica alle 12:30.

In poche parole, la Lega farà giocare la 26^ giornata di campionato al termine di questa settimana; così la 27^ giornata slitterà alla prossima e così via. Juventus-Inter, il big match di questo turno, si giocherà lunedì 9 marzo alle 20.45. Ecco, di seguito, come dovrebbe comporsi il calendario del prossimo week-end:

Sabato 7 marzo alle 20.45: Sampdoria-Verona

Domenica 8 marzo alle 20.45: Udinese-Fiorentina

Lunedì 9 marzo alle 18:30: Milan-Genoa

Lunedì 9 marzo alle 18:30: Parma-Spal

Lunedì 9 marzo alle 18:30: Sassuolo-Brescia

Lunedì 9 marzo alle 20:45: Juventus-Inter

Adesso, invece, andiamo a vedere quale sarà il calendario della 27^ giornata di Serie A. Che, a questo punto, si giocherà fra venerdì 13 marzo e domenica 15 marzo:

Venerdì 13 marzo alle 20:45: Verona-Napoli

Venerdì 13 marzo alle 20:45: Bologna-Juventus

Sabato 14 marzo alle 15:00: Spal-Cagliari

Sabato 14 marzo alle 18:00: Genoa-Parma

Sabato 14 marzo alle 20:45: Torino-Udinese

Domenica 15 marzo alle 12:30: Lecce-Milan

Domenica 15 marzo alle 15:00: Fiorentina-Brescia

Domenica 15 marzo alle 15:00: Atalanta-Lazio

Domenica 15 marzo alle 18:00: Inte-Sassuolo

Domenica 15 marzo alle 20:45: Roma-Sampdoria

La comunicazione ufficiale su questo calendario è atteso per mercoledì, quando si terrà l’assemblea della Lega. Al momento l’ipotesi più accreditata è questa. Da capire più in la se si potrà giocare o meno a porte aperte. L’allarme Coronavirus però è sempre più forte, quindi difficile pensare che possano esserci i tifosi. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.