Infortunio Donnarumma, le ultime: ancora problemi alla caviglia

Il processo di guarigione di Gianluigi Donnarumma non è ancora completato: il portiere sarà costretto a saltare Juventus-Milan di Coppa Italia di domani.

Gianluigi Donnarumma non ci sarà. Il portiere classe 1999 del Milan – come raccontato – non prenderà parte alla sfida contro la Juventus, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Dietro al forfait i postumi del trauma distorsivo della caviglia sinistra che l’ha costretto ad uscire dal campo a Firenze contro la Fiorentina. Pur essendo in miglioramento – riferisce il club rossonero – il processo di guarigione non è ancora completato e necessita di un ulteriore periodo di cure.

