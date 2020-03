Sky – Juventus-Milan, Donnarumma non convocato

Il portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, non prenderà parte alla semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. La decisione arriva in accordo con la staff medico.

Gigio Donnarumma non sarà convocato per Juventus-Milan, match valevole per il ritorno di semifinale di Coppa Italia. A riferirlo è Sky Sport. Il portiere, uscito malconcio nel match di campionato contro la Fiorentina, non ha totalmente recuperato dal problema alla caviglia e si è così deciso di non forzare il suo ritorno in campo dal primo minuto.

Dopo un’intera settimana di lavoro individuale, l’estremo difensore sabato era tornato ad allenarsi sul campo con il resto dei compagni ma non è bastato. In accordo con lo staff medico è arrivata la decisione di non convocarlo. Stefano Pioli punterà così su Begovic, che tanto bene ha fatto nel secondo tempo del match del Franchi. Le ottime parate su Chiesa e Caceres sono ancora nella memoria di tutti e l’intero gruppo si fida dell’esperto portiere, arrivato a Milanello lo scorso gennaio.

LEGGI ANCHE: IBRAHIMOVIC, FUTURO INCERTO: GALLIANI SOGNA IL GRANDE COLPO