Juventus-Milan, niente porte chiuse: si va verso il rinvio

Ipotesi rinvio per Juventus-Milan di domani sera. Causa Coronavirus, la partita di domani potrebbe essere rimandata a data da destinarsi

Ha del clamoroso la voce riportata dal Corriere di Torino in questi minuti. Juventus-Milan, in programma domani sera alle 20.45 all’Allianz Stadium, adesso rischia di essere rinviata. Inizialmente si ipotizzava uno stadio semiaperto quindi vietato ai lombardi, poi alle porte chiuse. Adesso questa clamorosa ipotesi.

Se la notizia delle porte chiuse era stata accolta in maniera positiva, questa possibile decisione ci lascia un po’ perplessi. Ci sono tutti i presupposti per giocare la partita senza tifosi allo stadio, è la miglior soluzione in questo momento di difficoltà del paese. Il calendario è fitto di impegni e un nuovo rinvio complicherebbe ulteriormente la situazione.

L’ufficialità sul da farsi è attesa nei prossimi minuti. I rossoneri erano pronti per andare a Torino e provare l’impresa senza tanti giocatori. Anche la Juventus avrebbe potuto fare a meno di Cristiano Ronaldo, volato in Portogallo per stare vicino alla madre (vittima di un ictus stamattina).

Adesso però questa indiscrezione che, ripetiamo, ci lascia perplessi. Siamo in attesa di novità ufficiali ma pare che si vada in questa direzione. Un’altra decisione che rischia di alimentare già l’enorme caos di queste ultime settimane dovute all’allarme Coronavirus.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI