Yonghong Lì: “Gazidis, che vergogna. Rispetto per Boban e Maldini”

L’ex numero uno del Milan, il cinese Yonghong Lì, dice la sua sul momento societario, prendendo di mira l’Amministratore delegato, Gazidis.

Fa discutere il momento societario che sta vivendo il Milan. Il club rossonero è pronto a ripartire da un nuovo management: l’avventura di Paolo Maldini e Boban è al capolinea dopo una sola stagione. Anche Yonghong Li, ex numero uno del club, ha detto la sua sulla situazione del Milan: “Se ciò che viene detto è vero, penso sia una vergogna – ammette ai microfoni di ‘Footballcritic.com’ – Mostra un management terribile, è un modo inaccettabile di trattare leggende del club. Non ho nulla se non rispetto per Boban e Maldini”.

