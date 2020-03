Bellinazzo: “Complicato fare un affare. Boban? Elliott ha scelto Gazidis”

Marco Bellinazzo, giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’, ha parlato della situazione attuale del Milan: Elliott ha scelto Gazidis e non Boban

Fa discutere la situazione societaria in casa Milan. La nuova rivoluzione è già cominciata con l’addio di Boban, sempre più vicino. Poi sarà la volta di Paolo Maldini e di Stefano Pioli. Cambiamenti in corso d’opera che potrebbero avere delle ripercussioni sul finale di stagione del club rossonero. Chi resterà in sella è ovviamente Gazidis, che sta già programmando il futuro del suo Milan.

Come ampiamente detto, i rossoneri sono pronti a ripartire da Ralf Rangnick, che dovrebbe svolgere sia il ruolo di direttore tecnico che di allenatore.

Della situazione in casa Milan ha parlato Marco Bellinazzo. Il Giornalista de Il Sole 24 ore, è intervenuto a Tutti Convocati, esprimendosi così: “Boban ha detto o io o Gazidis e il Milan ha scelto Gazidis. C’è un problema: Elliott prende il Milan per poco, pensa di poter fare un buon affare, ma è complicato se non si allineano risultati sportivi ed economici. Il Milan brucia 10-15 milioni di euro al mese”.

