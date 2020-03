Maldini risponde a Mirabelli: “Visto come parla, eviterei riferimenti all’istruzione”

Paolo Maldini risponde a Massimiliano Mirabelli: l’ex direttore sportivo del Milan aveva definito l’attuale Dt “come un medico che ha fatto la scuola elementare”

Paolo Maldini risponde a Massimiliano Mirabelli. Il dirigente del Milan lo fa parlando all’ANSA. L’ex ds rossonero aveva messo in dubbio le sue doti da dirigente sostenendo che ‘è come un medico che non ha fatto la scuola elementare’.

Ecco le parole di Maldini: “A parte il fatto che ogni suo commento negativo su di me lo considero un grande complimento – ammette il dirigente – Sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica”.

