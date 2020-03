Sky – Milan a Torino: retroscena su quanto avvenuto ieri

Il Milan si trovava già a Torino quando è arrivata la decisione di rinviare la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Emergono dei retroscena da Sky Sport.

La partita Juventus-Milan di Coppa Italia avrebbe dovuto essere giocata stasera, ma è stata rinviata. L’allarme Coronavirus sta pesantemente condizionando la vita del Paese, mondo del calcio incluso.

Ancora non si sa quando la partita verrà recuperata, ma intanto oggi Sky Sport ha spiegato cosa è avvenuto ieri. La squadra rossonera era partita alle 18 da Milanello e ha raggiunto Torino alle 20. All’arrivo in hotel hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni sul possibile rinvio del match. Il Milan ha cenato in alberto e verso le 21:15 è arrivata la comunicazione.

I giocatori hanno dovuto tornare sul pullman per rientrare a Milano, ma non hanno potuto ripartire fino alle 21:30 perché non c’era ancora certezza che la partita poi non si potesse effettivamente giocare. La squadra di Stefano Pioli è rimasta a bordo per diversi minuti in attesa della decisione definitiva, giunta alle 22:38.

Il Milan è poi ripartito per tornare a casa. Oggi il mister ha concesso un giorno libero ai calciatori. Adesso bisogna capire cosa succederà al calendario. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore. Incredibile quello che sta succedendo in questi giorni.

