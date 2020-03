Milan, Pioli annulla l’allenamento odierno: il motivo 

Milan, niente allenamento quest’oggi al centro sportivo rossonero. Lo riferisce l’ANSA. Ecco perché cosa c’è alla base della decisione del tecnico.

Milan, Stefano Pioli cancella l’allenamento. Lo riferisce l’ANSA. Il motivo è la gara rinviata con la Juventus valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Come riferisce l’agenzia di stampa, il tecnico ha maturato la decisione già nella serata di ieri mentre il gruppo rientrava in pullman da Torino. Data la situazione, ha deciso di concedere un giorno libero ai suoi ragazzi. I giocatori si ritroveranno quindi a Milanello direttamente domani mattina per fare colazione assieme, in attesa di capire cosa accadrà al calendario.

Il Diavolo, a oggi, dovrebbe giocare direttamente lunedì sera a Lecce. Ma la situazione è in continua evoluzione a causa dell’emergenza coronavirus e dei provvedimenti valutati dal Governo nel corso delle ore. Napoli-Inter, l’altra semifinale per esempio, anche sta andando dritto verso il rinvio.

E sullo sfondo resta anche l’inquietante ipotesi di una sospensione totale degli eventi sportivi per 30 giorni. Una soluzione avanzata direttamente dal comitato tecnico scientifico del Governo che bloccherebbe di fatto il campionato. L’alternativa, altrimenti, sarebbe andare avanti per il medesimo periodo ma con soli match a porte chiuse. Sempre se il quadro nazionale non dovesse degenerare ulteriormente. Seguiranno aggiornamenti.

