Milan-Genoa in diretta su DAZN: il palinsesto

Milan-Genoa, che andrà in scena domenica alle ore 15.00 anziché alle 12.30, verrà disputata a porte chiuse a San Siro e sarà trasmessa in diretta tv sui canali DAZN.

La tanto attesa ufficialità è arrivata nel pomeriggio. Milan-Genoa, match valevole per la 26a giornata di Serie A, si recupererà domenica alle ore 15.00 anziché alle 12.30, come erroneamente si era pensato. Dopo il decreto ministeriale, firmato dal Premier Giuseppe Conte, nella serata di ieri, la Lega di Serie A ha reso noti i calendari delle partite da recuperare.

Il match di San Siro, come tutte le altre partite che si giocheranno da qui fino al 3 aprile, verrà disputato a porte chiuse.

I tifosi saranno dunque impossibilitati ad assistere alla sfida ma potranno guardala in diretta tv su DAZN, che oltre a Milan-Genoa per la 26a giornata di Serie A trasmetterà anche Parma-Spal, che si giocherà alle 12.30