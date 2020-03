Milan-Genoa: rifinitura a San Siro e niente conferenza

Domenica alle ore 15 il Milan affronterà il Genoa a San Siro a porte chiuse. La partita che avrebbe dovuto essere disputata lo scorso weekend verrà recuperata, assieme altre rinviate, in questo fine settimana.

Stando alle notizie rivelate dall’agenzia ANSA, domani la squadra rossonera svolgerà l’allenamento di rifinitura sul campo di San Siro e non a Milanello. Il motivo? Prendere le misure e abituarsi a uno stadio senza pubblico. A causa delle misure adottate a causa della diffusione del Coronavirus, le partite in Italia si disputeranno a porte chiuse e tutte le squadre dovranno abituarsi a giocare in questo clima freddo.

Stefano Pioli sta preparando al meglio i suoi giocatori, cercando di isolarli da quelle che sono le diatribe interne alla società. Per domani è confermato che non sosterrà la consueta conferenza stampa, ma parlerà solamente al canale ufficiale Milan TV. Anche questa scelta è condizionata dalle disposizioni legate al Coronavirus.

