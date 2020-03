Sky – Milan-Genoa, ultime di formazione: Begovic unica novità

Le ultime sulla probabile formazione del Milan per la partita contro il Genoa di domenica.

Si avvicina il ritorno in campo del Milan. Dopo il pareggio contro la Fiorentina, i rossoneri non hanno giocato contro il Genoa a causa dell’allarme Coronavirus. Domenica alle 15:00 recupereranno proprio la sfida contro i rossoblu.

Stefano Pioli ha un duro compito: deve riuscire a tenere la squadra concentrata nonostante le varie vicissitudini societarie. Intanto pensa alla miglior formazione possibile da schierare e, a quanto pare, le idee sono abbastanza chiare.

Come riportato da Sky Sport, il tecnico proporrà la formazione tipo con un’unica differenza: Asmir Begovic al posto di Gianluigi Donnarumma, che non ha recuperato dall’infortunio alla caviglia.

Il modulo è il solito: il 4-4-1-1. La linea a quattro davati a Begovic è composta da Andrea Conti, Simon Kjaer (recuperato e quindi arruolabile), Alessio Romagnoli e il solito Theo Hernandez. La seconda linea a quattro è con Castillejo a destra e Ante Rebic a sinistra; in mezzo al campo scelte obbligate Kessie e Bennacer.

Hakan Clahanoglu si aggirerà alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Si è parlato molto del futuro dello svedese, senza Boban e Maldini, cioè quelli che lo hanno voluto a gennaio, e con Ralf Rangnick in panchina.

Intanto domenica si gioca e il Milan, senza pubblico, si ritroverà a San Siro per affrontare il Genoa. Sarà una partita difficile ma per il Diavolo i tre punti sono fondamentali. In questo momento particolare e di caos, la vittoria potrebbe regalare una gioia ai tifosi rossoneri.

