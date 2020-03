Maldini, niente Milan-Genoa: Baresi e Massaro con Gazidis

Oltre a Boban anche Paolo Maldini potrebbe non assistere a Milan-Genoa di domani a San Siro. Al fianco di Gazidis ecco Baresi e Massaro

La rivoluzione Milan, l’ennesima, è già cominciata. Il divorzio con Zvonimir Boban è cosa fatta, manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma già da domani non sarà allo stadio a seguire la squadra. Stando a quanto riportato da ‘Sportmediaset’ è in dubbio anche la presenza di Paolo Maldini in tribuna per Milan-Genoa. Come raccontato in queste ultime ore, i dirigenti della parte sportiva non sono stati vicini alla squadra; è toccato a Gazidis assistere agli allenamenti. L’Amministratore Delegato sarà sempre più presente sia a San Siro che a Milanello. E domani al suo fianco, in tribuna, ci saranno Franco Baresi e Daniele Massaro, come simboli della continuità rossonera.

