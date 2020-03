Milan-Genoa, Nicola: “Ecco come si limita Ibrahimovic”

Il tecnico del Genoa, Davide Nicola, parla alla vigilia della sfida contro il Milan, che si giocherà domani allo stadio San Siro a porte chiuse.

Il Genoa di Davide Nicola è pronto a far visita al Milan. Domani allo stadio San Siro si giocherà il recupero della 26a giornata di Serie A. Un match che si disputerà a porte chiuse: “I nostri tifosi assisteranno comunque alla partita con il Milan – riporta Gazzetta.it – Noi li immagineremo perché loro stanno facendo molto per noi e noi vogliamo fare molto per loro con una prestazione positiva. Siamo in simbiosi con il nostro pubblico. Servirà un Genoa vulcanico e pieno di energia, contro una squadra molto qualitativa”.

L’insidia numero per il Genoa sarà ovviamente rappresentata da Zlatan Ibrahimovic, che domani guiderà l’attacco del Milan: “Un campione come lui si può limitare solo con l’organizzazione ed il gioco di squadra – ammette Nicola – Esattamente ciò che vogliamo fare. Il nostro scopo è uscire da una situazione che non ci piace”.