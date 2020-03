Pioli: “Partita importante per il futuro. Società? Niente alibi”

Mister Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della sfida contro il Genoa: nessun alibi per il Milan pronto a tornare in campo a San Siro.

Stefano Poli è intervenuto ai microfoni di ‘Milan Tv’ alla viglia della sfida contro il Genoa. Il Milan quest’oggi ha deciso di fare la rifinitura a San Siro: “Ci serve per aiutarci a capire cosa troveremo domani – esordisce il mister – E’ una situazione alla quale non siamo abituati che però non deve diventare un alibi. Siamo di fronte a un’emergenza e dobbiamo dimostrare grande concentrazione. Non avremo i tifosi sugli spalti ma li avremo tutti davanti alla televisione e dobbiamo cercare di regalare loro qualche momento di svago e di felicità in questo momento”.

Sulla determinazione per la preparazione della partita: “La settimana l’abbiamo preparata bene e abbiamo tanta determinazione, sappiamo quanto è importante tornare a vincere e giocare in campionato, dobbiamo recuperare posizioni e in questo senso domani dovremo dimostrarlo”.

Su come si è preparata la squadra: “A Milanello ho visto grande concentrazione. I ragazzi sanno quanto è importante la partita di domani, per il club e per il nostro futuro. La squadra sta bene e dobbiamo soprattutto mostrare il senso di appartenenza per un grande club.

La vicinanza della società

Ivan Gazidis è stato quest’oggi vicino alla squadra: “Ho sempre avvertito da parte del club il sostegno e il supporto – prosegue Pioli – A Milanello stiamo lavorando bene con concentrazione e determinazione, abbiamo tutti gli strumenti necessari per preparare la partita. Dobbiamo restare concentrati su quello che dobbiamo determinare, non possiamo avere alibi da fattori esterni che non dipendono da noi. Siamo concentrati e motivati e vogliamo fare bene”.

Sul Genoa, un avversario in buona forma: “Sono una squadra che ha invertito la rotta con il cambio allenatore, stanno lottando per un obiettivo importante come noi. Sono un avversario in condizione che lavora bene e che nei risultati precedenti ha ottenuto due vittorie e una sconfitta combattuta con la Lazio. Dovremo mostrare intensità e concentrazione perché sarà una partita particolare ma sarà come sempre la mentalità e l’attenzione ai particolari che faranno la differenza. Lì dobbiamo essere superiori agli avversari”.

Su come è cambiato il Genoa con Nicola: “Nicola sta facendo un ottimo lavoro quanto difficile. E’ altrettanto vero che noi abbiamo lavorato tanto su come stare in campo, su come cercare di dominare il campo e gli avversari sapendo però che dentro le partite ci sono tante possibilità. Dovremo essere pronti a livello caratteriale e mentale per approfittare di qualsiasi situazione”.

Sul rendimento casalingo: “Chiaro che se vogliamo migliorare la nostra posizione in classifica, dobbiamo migliorare il nostro girone d’andata. Davanti a noi abbiamo un periodo che sembra lungo ma che passerà velocemente quindi bisogna approfittare di ogni situazione. Dobbiamo essere concentrati, ora, per la partita di domani perché abbiamo la possibilità d raggiungere alcune squadre davanti a noi che non giocheranno. E’ una grande opportunità da cogliere.”

