ANSA – Gazidis, presto incontro con Maldini e Massara

Gazidis è pronto a parlare con Maldini e Massara per definire il loro futuro. Segnato, invece, quello di Zvonimir Boban: a breve l’annuncio ufficiale.

Come raccontato in queste ultime ore, Ivan Gazidis quest’oggi è stato vicino alla squadra alla vigilia della sfida contro il Genoa. L’Amministratore Delegato del Milan ha fatto il punto della situazione alla squadra: un discorso di una decina di minuti con il quale ha di fatto spiegato i piani del club, che non prevedono più la presenza Zvonimir Boban. Gazidis ha poi ribadito la fiducia in Stefano Pioli, negando i contatti con Rangnick.

Un modo per tranquillizzare la squadra che ha l’obbligo di rimanere concentrata sul finale di campionato per riuscire a centrare l’obiettivo europeo, oltre che la Coppa Italia.

Come riporta l”ANSA’, nel suo discorso, Gazidis ha voluto ricordare che tutti saranno giudicati sui risultati. Concentrazione alta dunque in vista delle prossime sfide, a partire a quella di domani contro il Genoa.

L’amministratore Delegato – si legge – ha anche rivelato che parlerà presto con Maldini e Massara per definire il loro futuro.

