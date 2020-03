Emergenza Coronavirus: Fondazione Milan, avviata raccolta fondi per supportare AREU

Il Milan è molto attivo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. In questi giorni il club ha fatto sapere di aver donato 250mila euro ad AREU, l’agenzia che si occupa nell’assistenza ai malati di Covid-19 in Lombardia.

Oggi invece la notizia che i calciatori hanno deciso di donare un giorno del loro stipendio. Adesso l’iniziativa di Fondazione Milan, che ha avviato una raccolta fondi. Ecco, di seguito, quanto scritto dal club sui propri canali social:

“Fondazione Milan ha istituito una raccolta fondi per supportare gli sforzi di AREU, l’agenzia impegnata nell’assistere coloro che sono stati colpiti dal Covid-19 in Lombardia. Sostieni insieme a noi chi lavora e lotta ogni giorno per fronteggiare questa emergenza!”.

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Come capitano del Milan sono orgoglioso di quanto il Club ha deciso di fare con la donazione ad Areu, impegnata quotidianamente nell’emergenza e di quello che tanti nostri tifosi stanno chiedendo di fare, devolvere il rimborso dei biglietti acquistati per le partite disputate a porte chiuse o rinviate a favore di chi sta lavorando notte e giorno per fronteggiare e contenere il Coronavirus. Anche io e i miei compagni siamo pronti a sostenerli”.